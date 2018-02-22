Самарская теннисистка Анастасия Гурьева стала серебряным призером зимнего Первенства Европы

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"Самарская теннисистка Анастасия Гурьева (на фото вторая справа) стала серебряным призером зимнего Первенства Европы среди девушек 14 лет и моложе "Tennis Europe Winter Cups by Head" в составе сборной команды России, завершившегося 18 февраля в чешском Раковнике", - сообщает заместитель министра спорта Самарской области – руководитель департамента физической культуры и спорта министерства спорта Самарской области Лидия Рогожинская в Твиттере.