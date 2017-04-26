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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарская спортсменка выиграла этап Кубка мира по художественной гимнастике

26 апреля 2017 13:15
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Самарская спортсменка выиграла этап Кубка мира по художественной гимнастике
Она выступала в составе сборной.

В Ташкенте (Узбекистан) состоялся этап Кубка мира по художественной гимнастике. В соревнованиях принимали участие более 200 спортсменок из 20 стран. В составе сборной России золотую медаль выиграла самарская гимнастка Ксения Полякова.

В многоборье групповых упражнений сборная России (А.Близнюк, М.Толкачева, С.Скоморох, К.Полякова, Е.Гренц, Е.Леванова) набрала 36,250 балла, обойдя всех своих соперников. Серебро у команды Болгарии (35,050 балла), бронзовые награды достались спортсменкам из Белорусии (32.500 балла).



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