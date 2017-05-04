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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарская спортсменка выиграла бронзу первенства Европы по сумо

4 мая 2017 11:47
98
Самарская спортсменка выиграла бронзу первенства Европы по сумо
Она победила соперницу из Венгрии.
.
В Тбилиси (Грузия) завершилось юниорское первенство Европы по сумо. В нем принимали участие 290 спортсменов из 13 стран. В составе сборной России в соревнованиях выступала самарчанка Мария Климова, ставшая бронзовым призером.

Мария Климова боролась за медали в возрастной группе до 23 лет (весовая категория до 92 кг). В полуфинале она уступила соотечественнице, а в борьбе за третье место победила соперницу из Венгрии.

По итогам первенства Европы до 23 лет сборная России получила 12 золотых, 6 серебряных и3 бронзовых медалей.

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