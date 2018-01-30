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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарская спортсменка Наталья Перминова завоевала серебро Кубка России по бадминтону

30 января 2018 19:49
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Всего в Кубке приняли участие более 100 спортсменов из 15 регионов.
В Казани состоялся Кубок России по бадминтону. Участниками турнира стали лидеры рейтинга федерации бадминтона России – первые 32 спортсмена в одиночном, парном и смешанном разрядах. Всего в Кубке приняли участие более 100 спортсменов из 15 регионов.

В женском одиночном разряде серебряную медаль завоевала самарская Наталья Перминова. В финале она уступила сопернице из Татарстана Евгении Косецкой, сообщает пресс-служба минспорта Самарско области.




Фото: пресс-служба минспорта Самарско области
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