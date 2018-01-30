Самарская спортсменка Наталья Перминова завоевала серебро Кубка России по бадминтону
30 января 2018 19:49
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В женском одиночном разряде серебряную медаль завоевала самарская Наталья Перминова. В финале она уступила сопернице из Татарстана Евгении Косецкой, сообщает пресс-служба минспорта Самарско области.
Фото: пресс-служба минспорта Самарско области
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