Самарская область заняла второе место в общекомандном зачете на Всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады

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23 ноября стали известны результаты Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады, которая проходила в Санкт-Петербурге. Команда Самарской области приняла участие в соревнованиях по спортивным играм боулингу, бочче и юнифайд-бочче.Напомним, что с 20 по 23 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге проходила Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по боулингу, юнифайд-боулингу, бочче, юнифайд-бочче, мини-футболу (футзалу), дартс и армрестлингу и Всероссийский Фестиваль «Спорт и творчество», посвященный Декаде инвалидов (новус, шашки, спортфест). Эти мероприятия стали самыми массовыми играми с участием лиц с интеллектуальными нарушениями. Согласно предварительным заявкам в соревнованиях приняли участие команды 38-ми субъектов Российской Федерации и Республик Казахстан и Узбекистан, всего более 1000 человек.По итогам соревнований спортсмены команды Государственного бюджетного учреждения Самарской области «Похвистневский молодёжный пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)», принявшие участие в соревнованиях, добились достойных результатов.«В спортивной игре на точность - бочче у спортсменов из Самарской области 6 золотых и 3 бронзовых медали», - рассказывает тренер команды Вячеслав Помощников – «Игра в боулинг принесла нашим спортсменам 3 бронзовых и 3 серебряных медали. Кроме того, команда учреждения заняла II общекомандное место в соревнованиях». Также самарским спортсменам принесло удачу и участие в жеребьевке по юнифайд-бочче. Двум представителям команды Дмитрию Будкину и Владимиру Рамоданову выпала честь участвовать в Специальных летних Олимпийских играх 2019 года в Абу-Даби (ОАЭ).