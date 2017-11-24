Самарская область заняла второе место в общекомандном зачете на Всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады
24 ноября 2017 10:28
106
23 ноября стали известны результаты Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады, которая проходила в Санкт-Петербурге. Команда Самарской области приняла участие в соревнованиях по спортивным играм боулингу, бочче и юнифайд-бочче.
Напомним, что с 20 по 23 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге проходила Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по боулингу, юнифайд-боулингу, бочче, юнифайд-бочче, мини-футболу (футзалу), дартс и армрестлингу и Всероссийский Фестиваль «Спорт и творчество», посвященный Декаде инвалидов (новус, шашки, спортфест). Эти мероприятия стали самыми массовыми играми с участием лиц с интеллектуальными нарушениями. Согласно предварительным заявкам в соревнованиях приняли участие команды 38-ми субъектов Российской Федерации и Республик Казахстан и Узбекистан, всего более 1000 человек.
По итогам соревнований спортсмены команды Государственного бюджетного учреждения Самарской области «Похвистневский молодёжный пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)», принявшие участие в соревнованиях, добились достойных результатов.
«В спортивной игре на точность - бочче у спортсменов из Самарской области 6 золотых и 3 бронзовых медали», - рассказывает тренер команды Вячеслав Помощников – «Игра в боулинг принесла нашим спортсменам 3 бронзовых и 3 серебряных медали. Кроме того, команда учреждения заняла II общекомандное место в соревнованиях». Также самарским спортсменам принесло удачу и участие в жеребьевке по юнифайд-бочче. Двум представителям команды Дмитрию Будкину и Владимиру Рамоданову выпала честь участвовать в Специальных летних Олимпийских играх 2019 года в Абу-Даби (ОАЭ).
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
24 ноября 2017 11:44
Всего их будет 14. ЧМ-2018
279
24 ноября 2017 09:27
Их намерены установить до конца года. ЧМ-2018
128
23 ноября 2017 12:53
Данная игра знаменует собой завершение еще одного этапа подготовки фанатской зоны. ЧМ-2018
215
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6621
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7190
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7045
Спорт в регионе
24 ноября 2017 10:28
Соревнования прошли в Санкт-Петербурге. Спорт в регионе
106
22 ноября 2017 15:02
Пятиклассники с присущей им непосредственностью буквально завалили Алексея самыми разными вопросами. И несколько раз ставили его в тупик, заставляя брать... Спорт в регионе
176
22 ноября 2017 12:22
Они получили серебро и бронзу. Спорт в регионе
229
22 ноября 2017 10:30
Она построена в рамках госпрограммы развития спорта в Самарской области. Спорт в регионе
208
22 ноября 2017 09:11
Установлен новый клубный рекорд. Спорт в регионе
179
21 ноября 2017 21:40
В них примут участие сильнейшие молодые гимнастки региона. Спорт в регионе
294
21 ноября 2017 21:37
В составе сборной России выступал самарец Павел Сухов . Спорт в регионе
374
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4780
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1675
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8551
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2397
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
9719
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2781
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
1277
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1385
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1736
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1626
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1362
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2987
Мероприятия