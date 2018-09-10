Самарская область готовится к «Кроссу нации»!

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Всероссийский день бега пройдёт 15.09 с 10:00 до 15:00 на спортбазе «Чайка».Подать заявку на бесплатное участие можно по телефону 950-19-73.Спортсменов и болельщиков ждет насыщенная спортивно-развлекательная программа, передает пресс-служба облправительства.