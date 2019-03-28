Самарская команда заняла 4 место в чемпионате России по керлингу на колясках

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Борьбу за титул чемпионов России вели 12 команд. В упорной борьбе за бронзовую медаль сборная Самарской области уступила команде из Севастополя один камень (заключительный счёт игры 6:7) и заняла 4 место.Состав сборной Самарской области: Ружейников Игорь, Казарина Татьяна, Лебедева Елена, Петин Василий, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО