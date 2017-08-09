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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарская команда стала серебряным призером Спартакиады учащихся России по настольному теннису

9 августа 2017 21:08
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В соревнованиях приняли участие 16 команд субъектов РФ.
С 4 по 7 августа в городе Славянск-на-Кубани состоялись спортивные соревнования III (финального) этапа VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие 16 команд субъектов РФ.

В соревнованиях девушек команда Самарской области (Валерия Кудинова, Валерия Емельянова, Екатерина Зиронова, тренер - Артем Сергеевич Тарасов) заняла 2 место.

Первыми стали спортсменки из Нижегородской область, третья позиция у команды Москвы, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области. 


Фото:  пресс-служба минспорта Самарской области
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