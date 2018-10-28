Самарская команда по регби будет выступать под брендом "Крылья Советов"

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– Игроки нашей команды активно поддерживают нашу любимую футбольную команду "Крылья Советов", поэтому мы вышли с предложением отстаивать честь клуба на регбийных полях. "Крылья Советов" ответили согласием и теперь 29 октября начнется новая история нашей регбийной команды. Новый сезон начнется в апреле. До этого времени мы должны заказать новую форму с ромбом КС на груди и в цветах клуба. Вокруг костяка нашей команды соберем новых игроков из болельщиков "Крыльев" – наши тренировки проходят три раза в неделю на стадионе "Локомотив" – во вторник, четверг и субботу в 18:00. Прийти на нее и попробовать свои силы может любой желающий, – отметил главный тренер регбийной команды "Крылья Советов" Максим Саврасов, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"