Самарская команда по аэробике отличилась в Нидерландах
23 октября 2018 11:14
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С 15 по 21 октября в Лейдене (Нидерланды) состоялись чемпионат и первенство мира по фитнес-аэробике. На ЧМ 3 место заняла команда из Самары "ГОЛД СПЕЙС"(аэробика 5 человек).
На ПМ золото завоевала тольяттинская команда "ЛАДА-ФРИСТАЙЛ" (степ-аэробика), сообщает Департамент спорта области.
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