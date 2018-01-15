Самарская команда «Дрим Тим» завоевала бронзу на чемпионате России по синхронному катанию на коньках
15 января 2018 15:24
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В турнире среди мастеров спорта команда «Парадиз» из Санкт – Петербурга в короткой и произвольной программах набрала 205,43 балла, выиграв чемпионат в 20-й раз. Казанская команда «Татарстан» с 193,54 баллами стала второй.
Бронзу получила самарская команда «Дрим Тим» (167,39 балла).
Видео выступления самарской команды https://www.youtube.com/watch?v=JydfSKJCSB8, сообщает пресс-служба облправительства.
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