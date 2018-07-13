Самарская команда - победитель первенства России по футболу среди девочек
13 июля 2018 17:34
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Сборная Самарской области уверенно сыграла свои игры в группе и заняла 2 место, уступив команде Москвы только по разнице мячей.
В полуфинале наши девчонки обыграли победителя второй группы - команду Свердловской области (2:0).
В финале наши спортсменки еще раз встретились с соперницами по группе - сборной Москвы. В серии пенальти победу одержали самарские футболистки.
Тренеры команды: Галина Комарова, Наталья Мальчикова.
Лучшим вратарем турнира признана Арина Светлова (Самарская область).
Лучшим защитником турнира признана Полина Гусарова (Самарская область).
Лучшим игроком команды признана Алена Пономарева (Самарская область), передает пресс-служба минспорта СО.
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