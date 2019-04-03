Самарская команда - бронзовый призер первенства России по керлингу

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Всего в соревнованиях приняли участие 24 команды, которые были поделены на две группе - А (16 команд) и Б (8 команд).Юношеская команда Самарской области (Сазонов Данила, Мензелеев Илья, Куснеев Тимофей, Батыркин Иван, Трофименко Ярослав) завоевала бронзу в группе Б.Самарская команда девушек (Кунц Валерия, Богатова Софья, Безпризорнова Ирина, Богатова Полина) стали четвёртыми, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО