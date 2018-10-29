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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарская дзюдоистка завоевала серебро международного турнира

29 октября 2018 21:45
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С 27 по 29 октября в столице Объединенных Арабских Эмиратов, Абу-Даби, проходит Большой Шлем.
С 27 по 29 октября в столице Объединенных Арабских Эмиратов, Абу-Даби, проходит Большой Шлем. В соревнованиях принимает участие 372 дзюдоиста из 64 стран мира, 15 - в составе российской сборной, в том числе и самарчанка Анастасия Конкина в весовой категории 57 кг.

Бронзовая призерка Гран Шлема в ОАЭ прошлого года, Конкина вышла на татами в первый день соревнований. Сегодня у нее все получалось, она была в великолепной форме. Без особого труда прошла в первых схватках спортсменок из Китая и Израиля, а в полуфинале была сильнее бронзовой призерки Олимпиады 2012 года, француженки Отон Павья. «Когда Настя только начинала международную карьеру, она боролась с ней на сборе, и Настя не успевала вставать от ее бросков. И я переживала, что моей воспитаннице будет тяжело из-за этого бороться с французской дзюдоисткой. Но Настя была на 100% уверенна в себе и не оставила сопернице ни единого шанса», - рассказала тренер Конкиной Анна Сараева.

Остановить бурю и натиск самарской спортсменки смогла лишь чемпионка Европы Нора Джакова из Косово. «В финале было видно физическое преимущество Джаковой, в техническом же плане Настя даст фору любому. Будем подтягивать физику и возьмем реванш!», - уверенна Анна Сараева. А пока у Конкиной – серебряная медаль Гран Шлема в Абу-Даби, передает пресс-служба минспорта СО. 
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