Самарская боксерша выиграла серебро всероссийских соревнований

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В них приняли участие более 200 спортсменок со всей России.Самарскую область представляли три спортсменки. Владлена Безлапова (в/к 57кг) (школа бокса олимпийского резерва «Ринг», ООО боксерский клуб «Витязь – Самара») завоевала серебряную медаль. Тренер - И.С. Павлов, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО