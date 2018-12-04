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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарская боксерша выиграла серебро всероссийских соревнований

4 декабря 2018 15:22
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В них приняли участие более 200 спортсменок со всей России.
В Королеве (Московская область) прошли всероссийские соревнования по боксу «Олимпийские Надежды» среди юниорок 17 лет и девушек 16 лет.

В них приняли участие более 200 спортсменок со всей России.

Самарскую область представляли три спортсменки. Владлена Безлапова (в/к 57кг) (школа бокса олимпийского резерва «Ринг», ООО боксерский клуб «Витязь – Самара») завоевала серебряную медаль. Тренер - И.С. Павлов, передает пресс-служба минспорта СО. 


Фото:   пресс-служба минспорта СО
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