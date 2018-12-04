Самарская боксерша выиграла серебро всероссийских соревнований
4 декабря 2018 15:22
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В них приняли участие более 200 спортсменок со всей России.
Самарскую область представляли три спортсменки. Владлена Безлапова (в/к 57кг) (школа бокса олимпийского резерва «Ринг», ООО боксерский клуб «Витязь – Самара») завоевала серебряную медаль. Тренер - И.С. Павлов, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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