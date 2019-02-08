Самарец Александр Лифанов выиграл Кубок России по современному пятиборью
8 февраля 2019 16:02
75
После верховой езды он остался во главе турнирной таблицы.
Лифанов показал лучший результат в заключительном виде программы (бег со стрельбой) и занял первое место.
В командном первенстве лучшей стала сборная Самарской области, опередившая Москву на семь очков, а Нижний Новгород – на девять, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
523
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
400
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
683
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7866
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8377
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8110
Спорт в регионе
8 февраля 2019 16:02
В командном первенстве лучшей стала сборная Самарской области, опередившая Москву на семь очков, а Нижний Новгород – на девять. Спорт в регионе
74
8 февраля 2019 15:58
Среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Спорт в регионе
107
8 февраля 2019 11:33
Аналитические эксперты в Европе изучили компьютерный и азартный игровой рынок Российской Федерации и сделали вывод, что практически все пользователи... Спорт в регионе
41
8 февраля 2019 09:22
К участию в соревнованиях допускаются лица старше 18 лет. Спорт в регионе
135
7 февраля 2019 21:05
Герою видео нужно повторить гол одного из экс-игроков нашей команды. Спорт в регионе
279
7 февраля 2019 20:54
К участию в соревнованиях допускаются лица старше 18 лет. Всем желающим побороться за главный приз турнира по FIFA-2019 необходимо прислать заявку. Спорт в регионе
315
7 февраля 2019 16:57
10 февраля с 10:00 до 16:00. Спорт в регионе
265
Видео
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
232
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
240
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
345
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
611
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
786
24 января 2019 09:24
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла. ЖКХ
679
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2012
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1764
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2057
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2421
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2611
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3898
Мероприятия