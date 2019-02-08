Самарец Александр Лифанов выиграл Кубок России по современному пятиборью

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Александр Лифанов возглавил турнирную таблицу после фехтования.После верховой езды он остался во главе турнирной таблицы.Лифанов показал лучший результат в заключительном виде программы (бег со стрельбой) и занял первое место.В командном первенстве лучшей стала сборная Самарской области, опередившая Москву на семь очков, а Нижний Новгород – на девять, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО