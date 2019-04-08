Самаре доверено провести VIII российско-китайские молодёжные летние игры
8 апреля 2019 18:45
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Соглашение подписали замминистра спорта РФ Сергей Косилов и замруководителя Главного госуправления по физической культуре и спорту КНР Гао Чжидан.
Соревнования пройдут в Самаре с 15 по 22 июня 2019 года по 8 видам спорта:
- художественная гимнастика,
- плавание,
- велоспорт-шоссе,
- женский гандбол,
- пляжный волейбол,
- тхэквондо,
- футбол,
- бадминтон.
Выбирали из нескольких регионов России, но предпочтение отдали Самарской области.
В VIII Российско-китайских молодёжных летних играх в Самаре примут участие по 247 спортсменов с каждой стороны.
Возраст атлетов - 15-19 лет.
Будет и насыщенная культурная программа.
Дмитрий Азаров поблагодарил китайских партнеров за решение в пользу СО.
«Для нас очень важно, что игры пройдут здесь, на территории Самарской области уже в июне текущего года. Мы системно работаем с наследием ЧМ по футболу, использованием спортобъектов и инфраструктуры. Конечно, мы заинтересованы в проведении международных, всероссийских соревнований, используя созданное к Чемпионату. Я рад, что мы принимаем молодежные российско-китайские спортивные игры. Это будет способствовать укреплению дружбы, развитию отношений между нашими странами. Мы имеем давние традиции добрососедских отношений между КНР и СО в экономике, гуманитарном обмене. Более того, рассчитываем расширять сотрудничество по всем направлениям. Мы планируем в мае визит в КНР делегации СО. Уверен, что это будет важно для экономики региона», - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Успешный опыт дружбы и участия в совместных мероприятиях есть и у молодежи СО и КНР. Дмитрий Азаров привёл в пример форум ПФО #iVolga, в котором регулярно участвуют китайские делегаты.
«Энергичные, активные, профессиональные, ответственные молодые люди со стороны РФ, КНР вместе обсуждают будущее наших стран, обсуждают, как мы будем строить взаимоотношения, вместе развиваться», - отметил Дмитрий Азаров.
«Это очень важно для сохранения тех по-настоящему брастких отношений между нашими странами, которые были созданы предыдущими поколениями», - подчеркнул губернатор, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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