Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 8 апреля, 23:14
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 08/04:
USD 65.35
-0.06
EUR 73.36
-0.08
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самаре доверено провести VIII российско-китайские молодёжные летние игры

8 апреля 2019 18:45
160
Соглашение подписали замминистра спорта РФ Сергей Косилов и замруководителя Главного госуправления по физической культуре и спорту КНР Гао Чжидан.
Самаре доверено проводить ещё одно международное спортивное событие - VIII российско-китайские молодёжные летние игры!

 Соглашение подписали замминистра спорта РФ Сергей Косилов и замруководителя Главного госуправления по физической культуре и спорту КНР Гао Чжидан.

Соревнования пройдут в Самаре с 15 по 22 июня 2019 года по 8 видам спорта:

- художественная гимнастика,
- плавание,
- велоспорт-шоссе,
- женский гандбол,
- пляжный волейбол,
- тхэквондо,
- футбол,
- бадминтон.

Выбирали из нескольких регионов России, но предпочтение отдали Самарской области. 

В VIII Российско-китайских молодёжных летних играх в Самаре примут участие по 247 спортсменов с каждой стороны.

Возраст атлетов - 15-19 лет.

Будет и насыщенная культурная программа.

Дмитрий Азаров поблагодарил китайских партнеров за решение в пользу СО.

«Для нас очень важно, что игры пройдут здесь, на территории Самарской области уже в июне текущего года. Мы системно работаем с наследием ЧМ по футболу, использованием спортобъектов и инфраструктуры. Конечно, мы заинтересованы в проведении международных, всероссийских соревнований, используя созданное к Чемпионату. Я рад, что мы принимаем молодежные российско-китайские спортивные игры. Это будет способствовать укреплению дружбы, развитию отношений между нашими странами. Мы имеем давние традиции добрососедских отношений между КНР и СО в экономике, гуманитарном обмене. Более того, рассчитываем расширять сотрудничество по всем направлениям. Мы планируем в мае визит в КНР делегации СО. Уверен, что это будет важно для экономики региона», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Успешный опыт дружбы и участия в совместных мероприятиях есть и у молодежи СО и КНР. Дмитрий Азаров привёл в пример форум ПФО #iVolga, в котором регулярно участвуют китайские делегаты. 

«Энергичные, активные, профессиональные, ответственные молодые люди со стороны РФ, КНР вместе обсуждают будущее наших стран, обсуждают, как мы будем строить взаимоотношения, вместе развиваться», - отметил Дмитрий Азаров.

«Это очень важно для сохранения тех по-настоящему брастких отношений между нашими странами, которые были созданы предыдущими поколениями», - подчеркнул губернатор, передает пресс-служба департамента информационной политики СО. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
818
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
668
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
943
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8036
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8512
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8241
Весь список
Спорт в регионе
8 апреля 2019  22:23
Рудковская отметила, что в России ее сыну Александру разрешают показывать эту программу.
Шестилетнему сыну Плющенко запретили выступать под музыку Майкла Джексона в Европе и Азии
Рудковская отметила, что в России ее сыну Александру разрешают показывать эту программу.  Спорт в регионе
61
8 апреля 2019  21:31
БК «Самара» начал полуфинальную серию Суперлиги.
БК «Самара» переиграла «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды — 83:77
БК «Самара» начал полуфинальную серию Суперлиги.  Спорт в регионе
79
8 апреля 2019  20:26
Девушка исполняла дабл фронтфлип, однако не рассчитала прыжок и неудачно приземлилась на самый край мата.
Американская гимнастка сломала обе ноги после кошмарного падения. Видео
Девушка исполняла дабл фронтфлип, однако не рассчитала прыжок и неудачно приземлилась на самый край мата.  Спорт в регионе
125
8 апреля 2019  18:45
Соглашение подписали замминистра спорта РФ Сергей Косилов и замруководителя Главного госуправления по физической культуре и спорту КНР Гао Чжидан.
Самаре доверено провести VIII российско-китайские молодёжные летние игры
Соглашение подписали замминистра спорта РФ Сергей Косилов и замруководителя Главного госуправления по физической культуре и спорту КНР Гао Чжидан.  Спорт в регионе
160
8 апреля 2019  15:54
В Москве состоялся
На всероссийских соревнованиях по современному пятиборью победу одержал самарский спортсмен Илья Фролов
В Москве состоялся "Турнир сильнейших".   Спорт в регионе
142
8 апреля 2019  11:58
Сегодня в Самаре начнется первый матч 12 финала баскетбольной суперлиги
Сегодня в Самаре начнется первый матч 1\2 финала баскетбольной суперлиги
Вход свободный! Спорт в регионе
217
7 апреля 2019  21:26
Он резко высказался против норвежских лыжников, принимающих противоастматические препараты.
Экс-тренер сборной Финляндии предложил норвежским лыжникам проводить Кубок астматиков
Он резко высказался против норвежских лыжников, принимающих противоастматические препараты.   Спорт в регионе
253
Весь список


Видео
8 апреля 2019  14:01
В Самаре из-за последствий осадков затапливает 9-ую просеку: видео
В Самаре из-за последствий осадков затапливает 9-ую просеку: видео
Об этом сообщили очевидцы в социальной сети.
ЖКХ
256
7 апреля 2019  12:49
Взрыв или метеорит в Самаре? Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля
Взрыв или метеорит в Самаре?
  Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля.
Происшествия
782
7 апреля 2019  10:57
В Сызрани ребенок едва не сломал зубы о ржаной хлеб с металлом: Видео
В Сызрани ребенок едва не сломал зубы о ржаной хлеб с металлом: Видео
Как кусок железа попал в буханку, неизвестно.
Происшествия
322
4 апреля 2019  13:22
Художественный проект
Художественный проект "Тёплые чувства" расположился на улицах Самары
Размещена вторая партия картин.
Культура
474
29 марта 2019  11:00
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина.
В стране
349
28 марта 2019  11:46
Александр Самедов: Я не вернусь в
Александр Самедов: Я не вернусь в "Спартак"!
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова.
Спорт в регионе
4927
Весь список

Фоторепортажи
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
452
21 марта 2019  16:31
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре: Фото
Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Строительство
1127
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
1104
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
2085
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
2366
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
1430
Весь список

Мероприятия
Завершился региональный этап международных молодежных робототехнических соревнований «ЕВРОБОТ»
Самара впервые примет профориентационный проект «Зеленая кисточка»
Самарский зоопарк приглашает всех жителей и гостей региона поучаствовать в акции «Погладь меня»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные