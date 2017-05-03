Самарчанка Мария Климова стала бронзовым призером первенства Европы по сумо
3 мая 2017 22:03
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Мария Климова боролась за медали в возрастной группе до 23 лет (весовая категория до 92 кг). В полуфинале она уступила соотечественнице, а в борьбе за третье место победила соперницу из Венгрии.
По итогам первенства Европы до 23 лет сборная России получила 12 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых медалей, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.
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