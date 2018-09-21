Я нашел ошибку
Главные новости: 
Республика Мордовия гостеприимно принимает на своих площадках более 500 участников из 14 регионов Приволжского федерального округа.
В Мордовии состоялось открытие окружного фестиваля «Вернуть детство» и конкурса «Успешная семья Приволжья»
Выпускники одной из российских школ звонят родителям и просто говорят, что любят их... Реакция
Позвоните родителям, скажите о самом важном
Как отметили в нижней палате, это
В ГД призвали с позором уволить следователей по делу о маке в огороде пенсионера
Защита настаивает на невиновности врача.
Стартовали судебные слушания по скандальному делу об изнасиловании пациентки клиники красоты
В музее-Детская Картинная-Галерея можно увидеть уникальные авторские костюмные куклы мастерской Ольги Бакановой
В музее-Детская Картинная-Галерея можно увидеть уникальные авторские костюмные куклы мастерской Ольги Бакановой
В соревнованиях примут участие восемь команд из Саранска, Казани, Оренбурга, Нижнего Новгорода, Альметьевска и Самарской области – вместе с
Юноши "Крыльев" отправляются на финальный турнир Первенства России зоны "Приволжье"
Билеты на эту игру можно приобрести в удаленных кассах и в кассах СК
Продолжается продажа билетов на матч "Крылья Советов" – "Краснодар"
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем.
МЧС: По Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов
сегодня  Пятница, 21 сентября, 19:01
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +16 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/09:
USD 66.47
-0.54
EUR 77.75
-0.61
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарчанка Ксения Полякова завоевала золото чемпионата мира в групповых упражнениях в многоборье

21 сентября 2018 15:04
117
Попав на подиум в многоборье, россиянки также завоевали олимпийскую лицензию для участия в Играх-2020, которые пройдут в Токио.
Спортсменка Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области Ксения Полякова в составе сборной России выиграла золотую награду в групповых упражнениях в многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии (Болгария). 

Ксения Полякова входит в состав сборной команды РФ художественной гимнастике и является спортсменкой ГАУСО «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области».

По итогам многоборья россиянки набрали 46.300 балла, завоевав золотые медали. Серебро досталось команде Италии (44.825 балла), бронза у команды Болгарии(42.050 балла).

В финале в упражнении с 3 мячами и 2 скакалками сборная команда России заняла 2 место.

Поздравляем россиянок и Ксению Полякову с титулом чемпионок мира-2018 и с завоеванием олимпийской лицензии на Игры в Токио-2020.
Заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская прокомментировала победу россиянок: «Наши девочки всегда впереди. Ксения нас порадовала - мы ей очень за это благодарны. Надеюсь, что это не последняя ее медаль, что травмы ее покинут и она будет с честью представлять Российскую Федерацию и Самарскую область на международных соревнованиях, в том числе и на Олимпийских играх. Мы желаем ей этого олимпийского золота».

Сама Ксения, приехав в Самару на кратковременный отдых, была очень рада делиться не только положительными эмоциями, но и автографами для юных гимнасток, которые тоже мечтают стать чемпионками: «Когда ты видишь детей, которые хотят тебя обнять, - улыбка с лица не сходит, счастье. И сейчас продолжают просить сфотографироваться, дарят подарки, открытки, сделанные своими руками поделки невероятной красоты. Я все сохраняю, все дома лежит».

Попав на подиум в многоборье, россиянки также завоевали олимпийскую лицензию для участия в Играх-2020, которые пройдут в Токио, передает пресс-служба облправительства.  
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
22 августа 2018  21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.
Пиво, раки, набережная и гостеприимство самарцев: что больше всего понравилось иностранцам в областной столице
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.  ЧМ-2018
602
5 августа 2018  14:20
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург.
Больше всего фанатов приехали на ЧМ-2018 из Китая, США и Мексики
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург.  ЧМ-2018
517
3 августа 2018  11:19
Сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре
Сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре
Пост с изображением самарского граффити появился в Твиттере национальной команды. ЧМ-2018
479
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7535
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8088
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7833
Весь список
Спорт в регионе
21 сентября 2018  17:32
В соревнованиях примут участие восемь команд из Саранска, Казани, Оренбурга, Нижнего Новгорода, Альметьевска и Самарской области – вместе с
Юноши "Крыльев" отправляются на финальный турнир Первенства России зоны "Приволжье"
 В соревнованиях примут участие восемь команд из Саранска, Казани, Оренбурга, Нижнего Новгорода, Альметьевска и Самарской области – вместе с "Крыльями"... Спорт в регионе
127
21 сентября 2018  17:27
Билеты на эту игру можно приобрести в удаленных кассах и в кассах СК
Продолжается продажа билетов на матч "Крылья Советов" – "Краснодар"
Билеты на эту игру можно приобрести в удаленных кассах и в кассах СК "Металлург".   Спорт в регионе
133
21 сентября 2018  15:04
Попав на подиум в многоборье, россиянки также завоевали олимпийскую лицензию для участия в Играх-2020, которые пройдут в Токио.
Самарчанка Ксения Полякова завоевала золото чемпионата мира в групповых упражнениях в многоборье
Попав на подиум в многоборье, россиянки также завоевали олимпийскую лицензию для участия в Играх-2020, которые пройдут в Токио.    Спорт в регионе
116
21 сентября 2018  13:11
Сегодня состоится презентация новичков ПФК
Сегодня состоится презентация новичков ПФК "Крылья Советов"
Приглашают всех поклонников команды принять участие в этом мероприятии!  Спорт в регионе
138
21 сентября 2018  11:12
Самарская гимнастка завоевала золото Ксения Полякова выступала в составе сборной.
Самарская гимнастка завоевала золото
Ксения Полякова выступала в составе сборной. Спорт в регионе
124
20 сентября 2018  23:27
Большинство западных спортсменов, которые отреагировали на решение сразу, произошедшее разочаровало.
"Шутка или хакеры?" Западные спортсмены в шоке от решения WADA по России
Большинство западных спортсменов, которые отреагировали на решение сразу, произошедшее разочаровало.  Спорт в регионе
355
20 сентября 2018  23:13
РУСАДА было восстановлено при условии, что до конца 2018 года WADA получит доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории.
СМИ: Исполком WADA проголосовал за восстановление в правах РУСАДА
 РУСАДА было восстановлено при условии, что до конца 2018 года WADA получит доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории. Спорт в регионе
331
Весь список


Видео
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
446
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15272
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
503
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
704
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
750
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
1085
Весь список

Фоторепортажи
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
665
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
758
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1748
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1230
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1354
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1308
Весь список

Мероприятия
В Мордовии состоялось открытие окружного фестиваля «Вернуть детство» и конкурса «Успешная семья Приволжья»
404fest вновь состоится в Самаре
Руководитель следственного управления проведет прием граждан в следственных отделах по Промышленному району и Кировскому районах Самары
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда