Самарчанка Ксения Полякова завоевала золото чемпионата мира в групповых упражнениях в многоборье

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Спортсменка Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области Ксения Полякова в составе сборной России выиграла золотую награду в групповых упражнениях в многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии (Болгария).Ксения Полякова входит в состав сборной команды РФ художественной гимнастике и является спортсменкой ГАУСО «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области».По итогам многоборья россиянки набрали 46.300 балла, завоевав золотые медали. Серебро досталось команде Италии (44.825 балла), бронза у команды Болгарии(42.050 балла).В финале в упражнении с 3 мячами и 2 скакалками сборная команда России заняла 2 место.Поздравляем россиянок и Ксению Полякову с титулом чемпионок мира-2018 и с завоеванием олимпийской лицензии на Игры в Токио-2020.Заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская прокомментировала победу россиянок: «Наши девочки всегда впереди. Ксения нас порадовала - мы ей очень за это благодарны. Надеюсь, что это не последняя ее медаль, что травмы ее покинут и она будет с честью представлять Российскую Федерацию и Самарскую область на международных соревнованиях, в том числе и на Олимпийских играх. Мы желаем ей этого олимпийского золота».Сама Ксения, приехав в Самару на кратковременный отдых, была очень рада делиться не только положительными эмоциями, но и автографами для юных гимнасток, которые тоже мечтают стать чемпионками: «Когда ты видишь детей, которые хотят тебя обнять, - улыбка с лица не сходит, счастье. И сейчас продолжают просить сфотографироваться, дарят подарки, открытки, сделанные своими руками поделки невероятной красоты. Я все сохраняю, все дома лежит».Попав на подиум в многоборье, россиянки также завоевали олимпийскую лицензию для участия в Играх-2020, которые пройдут в Токио, передает пресс-служба облправительства.