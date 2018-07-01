Самарчанка Анна Чернышева завоевала лицензию на Юношеские Олимпийские игры
1 июля 2018 14:48
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ЧМ-2018
1 июля 2018 16:31
Перед матчем игроки сборной России рассказали, за счет чего можно выиграть у одного из фаворитов. ЧМ-2018
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1 июля 2018 14:30
Говорят, что Самара красивая и гостеприимная. ЧМ-2018
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1 июля 2018 12:04
Об этом журналистам заявил посол Бразилии по подготовке к ЧМ Виктор Брайос. ЧМ-2018
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Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
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7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
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17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
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Спорт в регионе
1 июля 2018 14:57
В 16:00 там начинается акция "Забей гол,фанат!". Спорт в регионе
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1 июля 2018 14:48
Спорт в регионе
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30 июня 2018 18:55
Они прошагали по дорожке стадиона «Труд» 12 часов подряд. Спорт в регионе
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29 июня 2018 14:01
Оргкомитет предоставляет прекрасную возможность проверить свою физическую подготовку всем желающим. Спорт в регионе
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29 июня 2018 13:00
На его организацию планируется потратить 3 млн рублей. Спорт в регионе
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28 июня 2018 16:11
По итогам соревнований спортсмены Самарской области завоевали 2 медали. Спорт в регионе
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28 июня 2018 16:05
Спорт в регионе
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1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
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25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
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20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
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19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
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Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
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Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
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Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
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25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
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Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
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В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
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10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
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5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
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