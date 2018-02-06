Самарчанка Анастасия Николаева - серебряный призер всероссийского турнира по легкой атлетике "Русской зимы"
6 февраля 2018 20:26
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ЧМ-2018
6 февраля 2018 09:38
Продолжается установка зрительских кресел. ЧМ-2018
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5 февраля 2018 20:53
Это три четверти выделенной для России квоты. Продажи продолжаются, и россияне могут выбрать всю выделенную квоту. ЧМ-2018
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3 февраля 2018 17:44
Сейчас на «Самара Арене» устанавливают кресла и обустраивают парник для укладки газона. Также здесь ведут внутреннюю отделку помещений. ЧМ-2018
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14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
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МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
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На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
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Спорт в регионе
6 февраля 2018 20:19
В женском зачете Анастасия Васильева показала максимальный результат, у мужчин опытный самарский пятиборец Илья Фролов стал бронзовым призером. Спорт в регионе
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Сборная России по хоккею прибыла в Корею перед Олимпиадой. Команду встретили около 200 болельщиков. Спорт в регионе
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Сезон у прыгунов в воду сейчас в самом разгаре, в ближайшее время предстоит выступление на Гран-при в германском Ростоке и подготовка к дальнейшим... Спорт в регионе
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Существующие виды боевых искусств отличаются не только традициями, стилем и техникой, но и регламентированным видом экипировки. Спорт в регионе
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5 февраля 2018 10:52
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