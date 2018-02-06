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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарчанка Анастасия Николаева - серебряный призер всероссийского турнира по легкой атлетике "Русской зимы"

6 февраля 2018 20:26
264
В Москве состоялся всероссийский турнир по легкой атлетике "Русская зима". В беге на 60 метров с барьерами самарская спортсменка Анастасия Николаева завоевала серебро. Ее результат - 8,26 секунды, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.

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