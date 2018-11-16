«Самара» вышла в четвертьфинал Кубка России

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Счет матча составил 76:61.

15 ноября «Самара» выиграла и второй матч 1/8 финала Кубка России у столичной МБА (76:61), оформив выход в четвертьфинал турнира.Первый матч, состоявшийся в Москве в конце октября, завершился уверенной победой самарцев (91:75), фактически решив исход двухматчевого противостояния. Возможно, поэтому наша команда никак не могла окончательно завладеть инициативой и оторваться в счете.Три четверти на паркете «МТЛ Арены» шла ровная игра, когда команды поочередно вырывались вперед, но не больше, чем на 5-6 очков.Окончательно снять все вопросы об исходе матча «Самаре» удалось в начале заключительного периода, когда она выдала рывок 12:0. В концовку поединка хозяева входили с двузначным заделом.76:61 — «Самара» выходит в четвертьфинал Кубка. Самыми результативными в матче с МБА стали Антон Глазунов (14 очков) и Владимир Пичкуров (13 очков).В четвертьфинале «Самара», как и год назад, сыграет с «Нижним Новгородом», представляющим Единую лигу ВТБ. Даты матчей будут определены чуть позже.А в воскресенье, 18 ноября, «Самара» и МБА сыграют еще раз — теперь уже в рамках Суперлиги. Начало матча, который состоится в «МТЛ Арене», в 18-00.