Самара вошла в топ-3 самых футбольных городов Кубка России

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Ростов-на-Дону, Москва и Самара вошли в первую тройку городов по популярности футбола на Кубок России.Матч "Крылья Советов" - "Краснодар" в Самаре в четверг 1 ноября, в котором "Крылья" уступили со счетом 1:3, посетили 11 тысяч 93 зрителя.Матч на "Самара Арене" стал третьим по посещаемости в 1/8 финала Кубка России.На всех матчах 1/8 финала Кубка России 2018/19 присутствовали почти 90 тысяч зрителей, в среднем, 11 тысяч за матч.