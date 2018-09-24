Самара входит в топ-5 самых футбольных городов России

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В первую пятерку городов по популярности футбола вошли Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Москва, Самара и Красноярск.Матч "Крылья Советов" - "Краснодар" в понедельник 24 сентября посетили 17 тысяч 198 зрителей."Крылья Советов" занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ, а "Краснодар" - 2 место.19,5 тысяч зрителей, в среднем, было на матчаx РПЛ в этом сезоне, что на 39% больше, чем на играх РПЛ прошлого сезона.Все матчи РПЛ этого сезона посетили уже более 1,2 млн человек.Фото: ФК "КС"