Самара входит в первую пятерку футбольных городов России
8 октября 2018 16:44
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Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Москва, Красноярск и Самара вошли в первую пятерку городов по популярности футбола.
Матч между "Крылья Советов" и "Динамо-Москва" в субботу 6 октября, в котором "Крылья" победили со счетом 1:0, посетили 14 тысяч 528 зрителей. Матч стал пятым по посещаемости в туре.
"Крылья Советов" занимает 11 место в турнирной таблице РПЛ по итогам 10-ти матчей футбольного первенства.
Самым малопосещаемым матчем прошедшего тура РПЛ стал матч в Казани между клубами "Рубин" и "Урал" - 5 тысяч 750 зрителей.
На всех матчах Премьер-Лиги этого сезона присутствовали более 1 млн 489 тысяч человек, в среднем, 18,6 тысяч за матч, что на 33% больше, чем в прошлом сезоне.
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