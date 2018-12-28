«Самара» уступила «Нижнему Новгороду» во втором матче Кубка России - 71:72

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Самарцы вели в счете на протяжении трех периодов, в третьей десятиминутке их преимущество достигало 12 очков. Но удержать его команда Игоря Грачева не сумела. В заключительной четверти нижегородцы перехватили инициативу, доведя матч до победы. 71:72 — в последнем матче календарного года «Самара» проиграла. Самыми результативными в ее составе стали Антон Глазунов (17 очков), а также Максим Дыбовский и Владимир Пичкуров (по 16 очков).- Сегодня нам нужно было показать хорошую игру, непровальную. Важно было, чтобы в головах игроков не сидели «-20» после первого матча, чтобы не было мыслей: мы не будем бороться. Мы настраивали их на хорошую игру, чтобы они получили удовольствие. И считаю, сегодня все, кто выходил на площадку, играли с полной самоотдачей. Отсюда и результат — ровная игра. Да, в концовке можно было сыграть так, чтобы постараться выиграть — но у нас и так основные игроки сыграли больще 30 минут, а сегодня был третий наш матч за шесть дней. Хорошо, что мы показали такую игру. Надеюсь, с тем же запалом мы начнем и новый год.«Нижний Новгород» теперь сыграет в «Финале четырех» Кубка. «Самара» следующий свой матч проведет уже в рамках Суперлиги: 8 января наша команда сыграет в Ярославле с «Буревестником», передает пресс-служба БК "Самара".