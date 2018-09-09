«Самара» стала второй на международном турнире в Латвии
9 сентября 2018 19:28
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В турнире сыграли шесть команд из трех стран. В подгруппе соперниками самарцев стали серебряный призер чемпионата Латвии, участник Единой лиги ВТБ рижский ВЭФ, а также хозяева турнира, «Лиепая». В другой подгруппе сыграли чемпион Латвии «Вентспилс», бронзовый призер чемпионата Литвы «Нептунас» и пермская «Парма».
Стартовала на турнире «Самара» с победы над рижским ВЭФ – 83:82. Еще за 6 секунд до финальной сирены наша команда уступала сопернику 3 очка, но штрафные Владимира Пичкурова, Алимджана Федюшина и Максима Дыбовского принесли ей победу.
Во втором матче «Самара» переиграла «Лиепаю» – 89:68. Решающей в поединке стала заключительная четверть, которую команда Игоря Грачева выиграла со счетом 20:5.
Самарцы заняли первое место в своей подгруппе. И 9 сентября в финале турнира сыграли с литовским «Нептунасом». Наша команда начала матч не очень удачно: «-16» по ходу стартового периода. Но уже к большому перерыву ситуацию удалось выровнять. И во второй половине
соперники поочередно вырывались вперед. За две минуты до завершения основного времени самарцы уступали 7 очков. Благодаря точным попаданиям Антона Глазунова и Алексея Нестерова «Самара» вновь вырвалась в лидеры – но последнее слово осталось за литовцами.
84:86 – наша команда занимает на турнире второе место.
В Латвии самарцы сыграют еще два матча: с «Лиепаей» (11 сентября) и литовским «Пиено Жвайгждес» (12-го), передает пресс-служба БК Самара, передает пресс-служба БК "Самара".
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