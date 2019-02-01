Самара присоединится к Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России»
1 февраля 2019 16:41
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Лыжные гонки один из самых популярных и массовых видов спорта в Самарской области. Количество участников гонки «Лыжня России» увеличивается из года в год.
В программе соревнований забеги на дистанции 5 и 10 км по различным возрастным категориям, детский забег на 300 метров, массовый забег на 2019 метров в поддержку главного спортивного события года – XXIX Всемирной зимней универсиады в городе Красноярске.
Победители и призеры будут награждены медалями, дипломами и памятными призами Министерства спорта Российской Федерации, а также ценными призами министерства спорта Самарской области.
В рамках празднования Дня зимних видов спорта на катке УСЦ «Чайка» состоятся показательные выступления Самарской областной федерации по фигурному катанию на коньках, мастер-класс федерации кёрлинга Самарской области, открытый турнир по хоккею в валенках. Кроме того будет организована культурно-развлекательная программа, работа детских спортивных площадок, проведение конкурсов.
Комиссия по допуску участников работает с 04 по 08 февраля 2019 года с 11.00 до 18.00, 09 февраля 2019 года с 08.30 до 10.00 по адресу: г.Самара, п. Управленческий, ГАУ Самарской области «Учебно-спортивный центр «Чайка», тел/факс: 8 (846) 950-19-73.
Для участия в соревнованиях в комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
индивидуальные заявки:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- медицинское заключение;
- полис обязательного медицинского страхования.
заявки от организаций:
- заявка по форме: ФИО, дата рождения, личная подпись и печать врача о допуске, подпись руководителя, печать командирующей организации, печать медицинского учреждения.
После прохождения регистрации, участникам выдается сувенирная продукция Министерства спорта Российской Федерации (нагрудный номер и шапка с нанесением логотипа мероприятия).
Доехать до места проведения соревнований можно:
- автобусы № 1, 45, 50, 51, 68, 78,79 (остановка «7-ой участок»);
- маршрутное такси № 1, 113, 389, 392, 406, 447.
В день соревнований будут выделены дополнительные автобусные маршруты от остановки «Барбошина Поляна» до места проведения мероприятия.
Программа мероприятий здесь, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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