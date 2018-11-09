Самара принимает мастеров ушу со всей России.

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"Турнир по ушу "Великолепная пятерка" проходит в разных городах страны уже более 4 лет. Он проводится с целью соревновательной практики для спортсменов при их подготовке к официальным соревнованиям Чемпионата России. В этом году в честь 30 -летия нашей федерации, мы принимаем турнир в Самаре. Мы очень рады, что сможем показать жителям города яркие и зрелищные выступления призеров и победителей всероссийских и международных соревнований", - отметил президент "Самарской федерации ушу" Александр Лазарев.Начало мероприятия в 9:00, 11 ноября, в спортивном комплексе "Олимп" по адресу г. Самара, Красноглинское шоссе, 40.Вход свободный, передает пресс-служба Самарской федерации ушу.