«Самара» одержала победу в первом матче 1/8 финала Кубка России

140

На трибунах столичной СШОР «Тимирязевская», где проходила игра, нашу команду поддерживала внушительная группа болельщиков, посвятивших выходные поездке в Москву.Их громогласная поддержка помогла «Самаре» перехватить инициативу в первом периоде, когда после не самого удачного начала встречи она уступала 7 очков — уже к концу десятиминутки самарцы повели в счете.Во втором периоде у нашей команде «полетело» издали — она реализовала пять дальних бросков. И за счет этого подошла к большому перерыву с двузначным заделом — 52:41.В третьем периоде «Самара» держала москвичей на дистанции в 10+. По ходу десятиминутки разница достигала 17 очков, хотя к ее финишу составляла более скромные «+12» (71:59).Заключительную четверть обе команды начали «всухую», обходясь без результативных атак более трех минут. Затем самарцы взорвались и довели преимущество до «+20» за четыре минуты до финальной сирены. И концовка поединка прошла вполне спокойно. 91:75 — дорога к Кубку начинается для «Самары» с крупной победы! Самыми результативными в ее составе стали Владимир Пичкуров и Алимджан Федюшин,набравшие по 15 очков.Ответный матч команды проведут в Самаре 15 ноября. Победитель противостояния, который в четвертьфинале сыграет с «Нижним Новгородом», определится по сумме двух матчей.Ближайший матч «Самара» проведет на своей площадке: 31 октября она примет «Темп - СУМЗ-УГМК». Начало матча, который состоится в «МТЛ Арене», в 19-00, передает пресс-служба БК "Самара".Фото: пресс-служба БК "Самара"