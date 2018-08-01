Самара на 1 месте по посещаемости матчей Российской Премьер Лиги

84

Рейтинг составлен по данным посещаемости стадионов на матчах РПЛ в 1 туре сезона - 2018/19.Самара, Москва, Ростов-на-Дону, Тула и Екатеринбург вошли в топ-5 городов Российской Премьер-Лиги 1 тура сезона-2018/19 по популярности у болельщиков21 тысяча зрителей, в среднем, посетили матчи 1 тура РПЛ сезона 2018/19, что на 50% больше, чем, в среднем, 14 тысяч зрителей на матчах РПЛ сезона-2017/2018.Самый посещаемый матч 1 тура РПЛ сезона-2018/19 - "Крылья Советов" - ПФК ЦСКА (39 тысяч 137 зрителей).Самый малопосещаемый матч 1 тура РПЛ сезона-2018/19 - "Уфа" - "Локомотив" (8 тысяч 368 зрителей).167,6 тысяч зрителей посетили 8 матчей 1 тура Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19.