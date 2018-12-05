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"Самара Арена" готовится к заключительному матчу уходящего года

5 декабря 2018 23:40
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Готовятся к этому поединку самарцы на основном поле стадиона
"Самара Арена" готовится к заключительному матчу уходящего года.

8 декабря в 13:30 "Крылья Советов" примут здесь "Ростов".

Этот матч станет четвёртым зимним в российской истории "Крыльев".

Наша команда продолжает подготовку к игре с "Ростовом". Готовятся к этому поединку самарцы на основном поле стадиона "Металлург". В тренировках участвуют все здоровые футболисты, кроме защитника Владимира Полуяхтова, а также форвардов Вани Вучичевича и Максима Канунникова, которые восстанавливаются после травм, передает пресс-служба ФК "КС". 


Фото: ФК "КС"
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