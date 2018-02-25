СМИ сообщили, что сборная России по хоккею в скором времени может сменить главного тренера
25 февраля 2018 22:22
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При этом об уходе нынешнего наставника сборной Олега Знарка официально не говорилось. Сам тренер на пресс-конференции после финального матча Олимпиады против сборной Германии (выигранного в дополнительное время со счетом 4:3) заявил, что очень устал. «Буду сильно думать, стоит ли оставаться на посту главного тренера сборной России», — сказал он. При этом Знарок обвинил журналистов в том, что они не помогали ему все годы, что он возглавлял национальную команду.
Олег Знарок возглавил сборную России в марте 2014 года после того, как на Олимпиаде в Сочи национальная команда не сумела выйти в полуфинал турнира, в котором участвовали игроки североамериканской Национальной хоккейной лиги. Уже в мае команда под его руководством выиграла чемпионат мира в Белоруссии, однако в следующие три года золотые медали не завоевывала.
Илья Воробьев три сезона подряд возглавлял магнитогорский «Металлург». Под его руководством команда в 2016 году выиграла главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина. На следующий год она заняла второе место, уступив в финальной серии СКА из Санкт-Петербурга, который возглавлял Знарок.
В ноябре прошлого года Воробьев покинул пост главного тренера «Металлурга» на фоне неудачных игр команды в первенстве КХЛ.
Фото: twitter.com
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