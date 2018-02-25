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СМИ сообщили, что сборная России по хоккею в скором времени может сменить главного тренера

25 февраля 2018 22:22
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Знарок заявил, что не определился со своим будущим после победы в финале.
Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, у хоккейной сборной России может в скором времени смениться главный тренер. На этот пост сейчас рассматривается кандидатура Ильи Воробьева, возглавлявшего до осени прошлого года клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» из Магнитогорска, пишет РБК.

При этом об уходе нынешнего наставника сборной Олега Знарка официально не говорилось. Сам тренер на пресс-конференции после финального матча Олимпиады против сборной Германии (выигранного в дополнительное время со счетом 4:3) заявил, что очень устал. «Буду сильно думать, стоит ли оставаться на посту главного тренера сборной России», — сказал он. При этом Знарок обвинил журналистов в том, что они не помогали ему все годы, что он возглавлял национальную команду.

Олег Знарок возглавил сборную России в марте 2014 года после того, как на Олимпиаде в Сочи национальная команда не сумела выйти в полуфинал турнира, в котором участвовали игроки североамериканской Национальной хоккейной лиги. Уже в мае команда под его руководством выиграла чемпионат мира в Белоруссии, однако в следующие три года золотые медали не завоевывала.

Илья Воробьев три сезона подряд возглавлял магнитогорский «Металлург». Под его руководством команда в 2016 году выиграла главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина. На следующий год она заняла второе место, уступив в финальной серии СКА из Санкт-Петербурга, который возглавлял Знарок.

В ноябре прошлого года Воробьев покинул пост главного тренера «Металлурга» на фоне неудачных игр команды в первенстве КХЛ.



Фото: twitter.com
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