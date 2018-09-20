СМИ: Исполком WADA проголосовал за восстановление в правах РУСАДА

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Решение восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) поддержали 9 из 12 членов исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), двое проголосовали против, еще один - воздержался. Об этом ТАСС сообщил источник в международной организации.Решение вернуть РУСАДА соответствие антидопинговому кодексу было принято в четверг на заседании исполкома WADA на Сейшельских островах.Согласно уставу WADA, в случае равенства голосов определяющим было бы мнение главы организации Крейга Риди.РУСАДА было лишено соответствия кодексу WADA в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике. В свете непрекращающихся после допинговых скандалов решение о восстановлении организации неоднократно переносилось.РУСАДА было восстановлено при условии, что до конца 2018 года WADA получит доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории, которая была опечатана в связи с федеральным расследованием. В противном случае в его отношении вновь будут применены санкции.Фото: соцсети