СМИ: Исполком WADA проголосовал за восстановление в правах РУСАДА
20 сентября 2018 23:13
260
Решение восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) поддержали 9 из 12 членов исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), двое проголосовали против, еще один - воздержался. Об этом ТАСС сообщил источник в международной организации.
Решение вернуть РУСАДА соответствие антидопинговому кодексу было принято в четверг на заседании исполкома WADA на Сейшельских островах.
Согласно уставу WADA, в случае равенства голосов определяющим было бы мнение главы организации Крейга Риди.
РУСАДА было лишено соответствия кодексу WADA в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике. В свете непрекращающихся после допинговых скандалов решение о восстановлении организации неоднократно переносилось.
РУСАДА было восстановлено при условии, что до конца 2018 года WADA получит доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории, которая была опечатана в связи с федеральным расследованием. В противном случае в его отношении вновь будут применены санкции.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
22 августа 2018 21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы. ЧМ-2018
596
5 августа 2018 14:20
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург. ЧМ-2018
516
3 августа 2018 11:19
Пост с изображением самарского граффити появился в Твиттере национальной команды. ЧМ-2018
477
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7535
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8087
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7832
Спорт в регионе
20 сентября 2018 23:27
Большинство западных спортсменов, которые отреагировали на решение сразу, произошедшее разочаровало. Спорт в регионе
259
20 сентября 2018 23:13
РУСАДА было восстановлено при условии, что до конца 2018 года WADA получит доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории. Спорт в регионе
259
20 сентября 2018 16:21
На официальном сайте Международной федерации футбола опубликовали обновлённый рейтинг национальных команд. Спорт в регионе
154
19 сентября 2018 21:57
Александр Селихов условно дисквалифицирован на две игры, также он обязан заплатить 50 тысяч рублей. Спорт в регионе
259
19 сентября 2018 20:03
Предполагается, что на выездной матч Лиги Европы с "Рапидом" футболисты тоже не поедут. Спорт в регионе
213
19 сентября 2018 12:49
Для «Самары» турнир станет последней проверкой готовности к официальному сезону. Спорт в регионе
179
19 сентября 2018 11:49
В обоих матчах самарцы уступили. Спорт в регионе
178
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
434
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15230
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
490
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
682
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
739
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1077
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
654
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
745
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1729
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1217
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1338
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1295
Мероприятия