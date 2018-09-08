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СМИ: Гус Хиддинк возглавил китайскую олимпийскую сборную по футболу

8 сентября 2018 21:48
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71-летний нидерландский тренер собирается покорить с новой командой Игры в Токио в 2020 году.
Гус Хиддинк возвращается к работе через два года после ухода из "Челси". Тренер подтвердил своё назначение голландскому порталу Veronica Inside. По его словам, он уже было собирался на пенсию, но решил воспользоваться возможностью поработать, передает life.ru.

Последний раз китайская футбольная сборная выступала на Олимпиаде в 2008 году, после этого ей не удавалось пройти квалификационные матчи. В планах Хиддинка — успешное выступление китайских футболистов на Олимпиаде-2020 в Токио, однако Поднебесная попрощается с тренером, если сборная не пройдёт отбор в 2019 году.

В 2006–2010 годах Гус Хиддинк возглавлял российскую сборную, которая на чемпионате Европы-2008 завоевала бронзу. В 2012–2013 году он вернулся в Россию тренировать махачкалинский "Анжи". Считается национальным героем Южной Кореи — в 2002 году он помог её сборной достичь четвёртого места на ЧМ.


Фото:   соцсети 
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