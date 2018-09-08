СМИ: Гус Хиддинк возглавил китайскую олимпийскую сборную по футболу
8 сентября 2018 21:48
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Последний раз китайская футбольная сборная выступала на Олимпиаде в 2008 году, после этого ей не удавалось пройти квалификационные матчи. В планах Хиддинка — успешное выступление китайских футболистов на Олимпиаде-2020 в Токио, однако Поднебесная попрощается с тренером, если сборная не пройдёт отбор в 2019 году.
В 2006–2010 годах Гус Хиддинк возглавлял российскую сборную, которая на чемпионате Европы-2008 завоевала бронзу. В 2012–2013 году он вернулся в Россию тренировать махачкалинский "Анжи". Считается национальным героем Южной Кореи — в 2002 году он помог её сборной достичь четвёртого места на ЧМ.
Фото: соцсети
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