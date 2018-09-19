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СМИ: Глушакова и Ещенко убрали из состава "Спартака" за лайк в "Инстаграме"

19 сентября 2018 20:03
114
Предполагается, что на выездной матч Лиги Европы с
История с лайками футболистов "Спартака" под постом с критикой главного тренера Массимо Карреры продолжается. Как утверждает "Чемпионат", Андрей Ещенко и Денис Глушаков отстранены от работы с основой клуба. На теоретическом занятии, которое проходило вчера, их не было, передает life.ru.

Предполагается, что на выездной матч Лиги Европы с "Рапидом" футболисты тоже не поедут. 
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