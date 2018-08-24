СК «Мега-Лада» лидирует в Кубке России по спидвею среди пар

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24 августа на стадионе «Труд» в Балаково состоялся второй этап Кубка России по спидвею среди пар. Участие в турнире в этом сезоне принимают четыре клуба, но фактически шесть команд. «Октябрьский» (г. Октябрьский) и «Турбина» (г. Балаково) заявили на старт соревнований по одной дружине, а «Восток» (г. Владивосток) и «Мега-Лада» (г. Тольятти) - сразу по два боевых коллектива. В составе первой команды тольяттинцев присутствуют Андрей Кудряшов, Ренат Гафуров и играющий тренер Сергей Даркин, в составе второй команды в г. Балаково 24 августа выступали Роман Лахбаум, Иван Большаков и Евгений Сайдуллин, заменивший травмированного чемпиона мира Глеба Чугунова.Первый этап Кубка России среди пар – 2018 проходил в конце мая в Тольятти и завершился убедительной победой СК «Мега-Лада»: оба состава нашей дружины – первый и второй – заняли главные наградные места на подиуме. Компанию им на третьей ступени пьедестала почета составили гонщики из балаковской «Турбины».24 августа в г. Балаково ситуация полностью повторилась. Победу в гонке с результатом 29 очков одержали Андрей Кудряшов, Ренат Гафуров и Сергей Даркин из «Мега-Лады». На вторую ступень пьедестала почета поднялись набравшие 23 очка Евгений Сайдуллин, Роман Лахбаум и Иван Большаков из команды «Мега-Лада-2». Третье место на домашнем треке заняли Виктор Кулаков, Владимир Бородулин и Илья Чалов из «Турбины» - в их копилке 22 очка.Таким образом, основной состав СК «Мега-Лада» после двух побед имеет в активе 16 очков и уверенно лидирует в парном Кубке России. Команда «Мега-Лада-2» записала в свою копилку 12 пунктов и занимает вторую строку в турнирной таблице. Дважды ставшая третьей «Турбина» заносит в свой резерв 10 баллов и размещается на третьем месте.Финальный этап Кубка России по спидвею среди пар состоится на стадионе «Нефтяник» в г. Октябрьский 30 августа, передает пресс-служба СК «Мега-Лада».