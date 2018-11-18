Шведы обыграли Турцию и поборются с Россией за победу в группе Лиги Наций
18 ноября 2018 13:22
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Но футболисты сборной Швеции с таким сценарием были не согласны. Они обыграли своих соперников на выезде с минимальным счётом 1:0, не дав выключить себя из борьбы за первое место в группе. Решающий мяч забил экс-игрок и капитан "Краснодара" Андреас Гранквист, этим летом перебравшийся в родной "Хельсинборг".
Победа сборной Швеции дала ей возможность претендовать на первое место в группе. Для этого скандинавам необходимо в последнем матче у себя дома переиграть сборную России. Подопечных же Станислава Черчесова в этом матче устроит и ничья: для нашей команды главное не проиграть — тогда она автоматически займёт первое место в группе, перейдёт в элитный дивизион А и сможет рассчитывать на дополнительный шанс поехать на Евро-2020 в случае неудачи в отборочном цикле.
Решающий матч Лиги Наций в группе 2 лиги В Швеция — Россия состоится 20 ноября в Стокгольме, начало — в 22:45 по московскому времени.
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