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Шведская лыжница осталась безнаказанной после тычка палкой в лицо россиянке

25 марта 2019 22:27
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Белокурова попыталась обогнать Карлссон, но та помешала ей и два раза ткнула ее палкой в лицо.
Российская сторона намерена обратиться в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) с просьбой изменить правила после инцидента с Юлией Белоруковой и шведкой Фридой Карлссон во время спринтерской гонки на финальном этапе Кубка мира в канадском Квебеке, передает newsru.com.

22 марта Белорукова была дисквалифицирована за неспортивное поведение в ходе четвертьфинала спринтерской гонки на финальном этапе Кубка мира. Выяснилось, что она ударила палкой Фриду Карлссон после контакта с ней на трассе.

Позднее тренер российской сборной Маркус Крамер сообщил, что Белокурова попыталась обогнать Карлссон, но та помешала ей и два раза ткнула ее палкой в лицо, из-за чего Белорукова разозлилась.

После гонки российская сторона подала протест на дисквалификацию, который был отклонен.

"Мы обратимся с просьбой об изменении правил. Я говорил с Еленой Вяльбе по телефону. У нас есть предложения, которые мы сформулируем и направим в FIS. Инцидент был очень опасным. Спортсмену, который выступает без очков, могут попасть палкой в глаз. Нельзя обращаться с палками, как хочешь", - цитирует Крамера норвежский телеканал NRK.


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