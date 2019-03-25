Шведская лыжница осталась безнаказанной после тычка палкой в лицо россиянке
25 марта 2019 22:27
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22 марта Белорукова была дисквалифицирована за неспортивное поведение в ходе четвертьфинала спринтерской гонки на финальном этапе Кубка мира. Выяснилось, что она ударила палкой Фриду Карлссон после контакта с ней на трассе.
Позднее тренер российской сборной Маркус Крамер сообщил, что Белокурова попыталась обогнать Карлссон, но та помешала ей и два раза ткнула ее палкой в лицо, из-за чего Белорукова разозлилась.
После гонки российская сторона подала протест на дисквалификацию, который был отклонен.
"Мы обратимся с просьбой об изменении правил. Я говорил с Еленой Вяльбе по телефону. У нас есть предложения, которые мы сформулируем и направим в FIS. Инцидент был очень опасным. Спортсмену, который выступает без очков, могут попасть палкой в глаз. Нельзя обращаться с палками, как хочешь", - цитирует Крамера норвежский телеканал NRK.
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