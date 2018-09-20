"Шутка или хакеры?" Западные спортсмены в шоке от решения WADA по России

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Большинство западных спортсменов, которые отреагировали на решение сразу, произошедшее разочаровало. Некоторые призывают к бойкотам в разном виде, некоторые просто выражают разочарование, а кто-то из журналистов ищет следы русских хакеров.Никола Саттон, медиаменеджер Легкоатлетической федерации Великобритании и ИААФ:— Каждому профессиональному спортсмену — ВОТ ваша мотивация для зимних тренировок!Иньяки Гомес, канадский ходок на 20 км, участник олимпиад:— Неудивительно... и всё же сказать, что я разочарован, будет большим преуменьшением. Я остаюсь при своём: восстановление РУСАДА, с учётом смягчения требования признать доклад Макларена, опорочит репутацию WADA и принесёт спорту дурную славу.Элисон Диксон, двукратная чемпионка Великобритании в марафоне, участница олимпиад:— Даже не шокирована или удивлена, но очень разочарована. WADA должна, по идее, защищать чистых спортсменов. Этот резкий поворот всё переворачивает.Колин Гриффин, ирландский ходок, участник олимпиад:— Какая шутка — особенно когда такое творилось всего несколько месяцев назад (Имеются в виду последние антидопинговые нарушения россиян в лёгкой атлетике. — Прим. Лайфа).Джон Уолтерс, журналист NBC:— Хотел бы увидеть всех чистых спортсменов, бойкотирующих Токио. Пора включать режим "или они, или мы", чтобы спасти лёгкую атлетику.Паулина Томчик, генеральный секретарь Ассоциации европейских спортсменов, объединяющей 25 тысяч человек:— Помимо других вещей, это решение показывает, что комиссия спортсменов WADA абсолютно не имеет голоса в борьбе с допингом. Спортсменам по всему миру надо организовывать независимые объединения, чтобы быть способными изменить сломавшуюся систему!Ник Батлер, британский журналист ARD:— Мне сказали несколько человек в комнате об опасениях, что русские взломали сегодняшнее заседание WADA. Не уверен в доказательствах, кроме того, что вай-фай во всей гостинице сломался и первой информация о решении появилась в России... Хотя у них не было ни одного представителя оттуда.Ив Куммер, бывший нидерландский регбист:Невероятно, что WADA и МОК решили насчёт России. У них, видимо, два стандарта: первый — для спортсменов, второй — для спортивных организаций. Я предлагаю спортсменам перестать проходить допинг-тесты в течение месяца. Власть у спортсменов, а не у МОК и WADA.Наконец, один из главных оппонентов России в борьбе за возвращение в мировой спорт, биатлонист Себастьян Самуэльссон, сегодня выложил в "Твиттере" информацию журналиста Ханса Локена о том, что на него готовят покушение некие русские. Кажется, в биатлоне история с "русским допингом" и сопутствующими последствиями продолжит развиваться, несмотря на сегодняшнее решение WADA.