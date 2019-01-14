Шляхтин не исключил, что зимой "Крылья Советов" могут покинуть еще ряд футболистов
14 января 2019 14:29
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В зимнее трансферное окно руководство самарских "Крыльев Советов" приняло решение расстаться с защитником Жозе Надсоном, полузащитниками Аланом Чочиевым, Йоаном Молло, Евгением Башкировым, а также с Олегом Ланиным в связи с истечением арендного соглашения. Клуб объявил об арендных соглашениях с защитником "Локомотива" Виталием Денисовым, а также полузащитниками "Спартака" Артемом Тимофеевым и Джано Ананидзе. Кроме того, в клуб перешли полузащитник Александр Самедов из "Спартака", защитник Роман Шишкин из "Краснодара", защитник Максим Карпов из "Зенита-2", полузащитник Антон Зиньковский из "Чертаново".
"Что касается тех, кто покидает команду, то Надсон уже покинул клуб, Чочиеву и Башкирову ищем новые команды, Молло тоже уходит. Решение принято с учетом селекции клуба и мнения тренерского штаба. Не исключено, что кто-то еще покинет клуб, так как держать игроков просто для количества, с позиции того, что они могут пригодиться, мы не считаем правильным. Игроки для ротации в составе должны быть, но в разумных параметрах", - сказал Шляхтин.
"Есть зарплатный фонд футболистов, в который нужно укладываться. Если мы приглашаем шесть новых футболистов, логично, что кто-то должен уходить. Если говорить по Молло, то мы брали его бесплатно, и на тот момент это было усиление состава. Молло играл, но не так ярко, как прежде за "Крылья Советов", а в ноябре француз получил травму", - добавил Шляхтин.
Председатель совета директоров клуба отметил, что решение об уходе из команды 29-летнего французского игрока было принято с учетом мнения главного тренера "Крыльев Советов". "У Божовича (главный тренер команды - прим. ТАСС) была возможность поработать с ним, оценить его. С учетом мнения главного тренера, селекционной работы, финансовых аспектов было принято решение расстаться с Йоаном. У него долгое время не было постоянной игровой практики, мы подстраховались и при подписании контракта предусмотрели такую опцию, как возможность расстаться с ним в январе без каких-либо компенсаций, если бы он был сейчас нужен клубу, то действие контракта автоматически продолжилось, но мы опцию в контракте активировали, и соответственно, футболист ушел бесплатно", - заключил собеседник ТАСС.
"Крылья Советов" набрали 17 очков в 16 матчах чемпионата России и занимают 13-е место в турнирной таблице.
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