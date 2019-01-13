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Шляхтин доволен трансферной кампанией "Крыльев Советов"

13 января 2019 19:33
292
Состав клуба пополнили Артем Тимофеев, Джано Ананидзе, Александр Самедов, Роман Шишкин, Максим Карпов и Антон Зиньковский.
Председатель совета директоров футбольного клуба "Крылья Советов" Дмитрий Шляхтин остался доволен приобретениями в зимнее трансферное окно, при этом не исключив, что команда может пополниться еще одним-двумя новичками. Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее самарская команда объявила об арендных соглашениях с защитником "Локомотива" Виталием Денисовым, а также полузащитниками "Спартака" Артемом Тимофеевым и Джано Ананидзе. Кроме того, в клуб перебрались полузащитник Александр Самедов из "Спартака", защитник Роман Шишкин из "Краснодара", защитник Максим Карпов из "Зенита-2", полузащитник Антон Зиньковский из "Чертаново". Позже директор по развитию клуба Александр Шикунов заявил, что трансферная кампания самарского клуба завершена.

"У "Крыльев" есть турнирная задача, для ее решения команде однозначно требовалось усиление состава. Мы взяли шесть игроков, основная трансферная кампания завершена. Это позитивный момент, что мы сработали достаточно оперативно, еще до начала первого сбора, новички пройдут с командой всю подготовку", - сказал Шляхтин.

"При этом нельзя исключать, что не будет еще каких-то точечных приобретений, может быть, один-два игрока. Будем держать руку на пульсе, следить за трансферным рынком, смотреть ситуацию в нашей команде, учитывать мнение главного тренера. Промежуточно расцениваю селекционную работу как хорошую, [главный тренер команды Миодраг] Божович доволен, все игроки с ним согласовывались, ключевые позиции усилили, финансово тоже все в пределах нормы. Итоговую оценку селекции можно будет давать по окончании сезона", - добавил Шляхтин.


После 17-го тура "Крылья Советов" набрали 17 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице, имея одну игру в запасе. 


Фото:  ТАСС
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