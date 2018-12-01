Шикунов об отмене матча с «Оренбургом»: «Постоял три минуты в теплой куртке и чуть с ума не сошел, а футболистам бегать нужно, дышать»

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«Решение принимала вся команда. При такой погоде невозможно играть. Уже за час до матча показывает минус 18 градусов, а к началу матча уже будет минус 20. Как играть?!Даже я постоял на улице три минуты в теплой куртке и чуть с ума не сошел. А футболистам как-то бегать нужно, дышать. Зачем это нужно, под конец отрезка играть в футбол при минус 20?Не жалко ли денег? Ну что мы можем тут поделать, мы обязаны были явиться. Таков регламент.По календарю есть, конечно, вопросы. Но и другие команды можно понять, не играть же им в июле-августе-сентябре пять игр подряд дома, а потом на выезде. В вопросе календаря надо всегда искать компромиссы», – сказал Шикунов.Матч «Оренбург» – «Крылья Советов» перенесен. Температура на стадионе – минус 17.– Мы знали, что будет холодно, но прилетели и готовились к игре. Решение о переносе восприняли нормально. Сейчас холодно и будет только хуже. Нам не нужно рисковать здоровьем игроков. У нас и так много травмированных.