Шестилетнему сыну Плющенко запретили выступать под музыку Майкла Джексона в Европе и Азии

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В январе 2019 года вышел скандальный фильм "Покидая Неверленд", в котором легендарного музыканта обвиняют в педофилии. Картина основана на воспоминаниях Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, со слов которых Джексон склонял их сексу и использовал для развлечений.Рудковская отметила, что в России ее сыну Александру разрешают показывать эту программу."В связи со скандальным фильме о Майкле Джексоне только в России разрешили катать Саше на соревнованиях эту программу, а на шоу за границей, пишут,что нежелательно , причём не только Европа, но и Азия , которая его так любила, но тем не менее. Я не хочу верить в этот бред, мой муж катал одну из Олимпийских программ под Майкла, я очень надеюсь, что Майкла оправдают, фильм не смотрела, в показания не верю, но тем не менее 15.04 2018 Саша катает на "Кубке Плющенко" заключительный раз эту программу на соревнованиях", - написала Рудковская на своей странице в Instagram.У Александра Плющенко есть прозвище - Гном Гномыч.Фото: соцсети