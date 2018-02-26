Шесть медалей завоевали самарские школьники на международном турнире по ушу

257

В этом году в турнире принимали участие более 750 спортсменов из России, Казахстана, Грузии, Литвы, Киргизской Республики, Узбекистана, Франции, Армении, Индии, Ливана, Индонезии, Румынии, Италии и Китая.Самарскую область представляли 10 спортсменов, воспитанников «Самарской федерации ушу», которые завоевали 6 медалей разного достоинства.Егор Бараболя стал победителем в дисциплине «гуньшу», а также завоевал 2 серебряных медали по дисциплинам «шаолиньцюань» и «гибкое оружие». Александра Кудряшова заняла 2 место среди выступающих в технике «дитанцюань», а Мадина Аюпова и Ульяна Караваева получили бронзовые медали в дисциплине «дуйлянь», сообщает пресс-служба Самарской федерации ушу.Фото: пресс-служба Самарской федерации ушу