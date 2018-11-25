Шашков: незаслуженное поражение «Крыльев», будем писать в судейский департамент

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«Незаслуженное поражение, дважды не поставили пенальти в нашу пользу. VAR? Она необходима не только после этого матча, а вообще. Система нужна, чтобы исключать такие ошибки. Каждый может ошибиться. Не верю, что это предвзятость, но ошибки вопиющие. Будем принимать меры, писать письмо в судейский комитет и департамент инспектирования», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.«Спартак», набрав 22 очка, догнал «Урал» и «Оренбург» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Клубы делят шестое-восьмое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов», набрав 14 очков, по-прежнему на 13-м месте.