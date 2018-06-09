Шансы России на выход в плей-офф во время ЧМ подтвердили экономисты уже третьего банка - датского Danske Bank
9 июня 2018 15:32
Ранее выход российской сборной из группы предсказали банки Commerzbank и UBS, а также математики Инсбрукского университета и опрошенные Reuters финансисты и инвесторы.
Как и их коллеги из Commerzbank и UBS, экономисты Danske Bank использовали в своем анализе метод стохастического (случайного) моделирования «Монте-Карло». Отличительной особенностью модели Danske Bank является включение, помимо собственно футбольных, одной экономической переменной — разницы в подушевом ВВП стран-участниц.
По прогнозу Danske Bank, российская cборная покажет лучший результат среди стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Иран, Нигерия, Мексика не пройдут дальше группового этапа): выход в 1/8 финала станет наивысшим достижением сборной СССР/России на чемпионатах мира с 1986 года. С вероятностью 10% Россия даже может добраться до финала и с вероятностью 4% — победить на турнире.
Больше всего шансов на чемпионство экономисты Danske Bank отводят сборной Бразилии (17% вероятности), а у следующих фаворитов — Германии и Аргентины — по 12% вероятности на победу в турнире.
В основе модели Danske Bank, оценивающей относительную силу двух играющих между собой сборных, лежит сочетание как футбольных факторов, так и фундаментальных экономических. Среди футбольных переменных учитываются количество участий сборной в чемпионатах мира, позиция команды в рейтинге FIFA, наличие в составе команды «суперзвезды» (такой, как Лионель Месси или Криштиану Роналду) и фактор домашнего преимущества (Россия).
6 июня свой прогноз на исход ЧМ-2018 также опубликовала американская компания Gracenote, специализирующаяся на спортивной аналитике (входит в группу Nielsen). По оценке Gracenote, российская сборная с 60% вероятности выйдет из группы со второго места.
Gracenote считает, что на этом чемпионате мира победителем может стать команда не из традиционной пятерки (Аргентина, Бразилия, Франция, Германия, Испания), доминирующей на мундиалях с 1970 года. По оценке компании, есть вероятность в 47%, что Кубок мира достанется новому чемпиону — например, Колумбии или Перу.
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