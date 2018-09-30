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Шайбой в лицо. Российскому защитнику из НХЛ наложили 40 швов после жуткой травмы

30 сентября 2018 19:07
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Богдан Киселевич успел провести всего две минуты в предсезонном матче за
Российский защитник команды НХЛ "Флорида Пантерз" Богдан Киселевич неудачно начал заокеанскую карьеру. Игрок обороны провёл на льду в предсезонном матче с "Тампой Бэй" всего две минуты, после чего получил жуткую травму и вынужден был покинуть лёд. Защитник заблокировал бросок соперника собственным лицом, передает life.ru.

"Твиттер" команды сообщил, что к старту сезона НХЛ Киселевич точно не успеет восстановиться.

Местным журналистам удалось разузнать, что россиянина тут же отвезли в больницу и стали обследовать на предмет перелома челюсти. Киселевичу уже наложили 40 швов.

Киселевич перешёл во "Флориду" минувшим летом из московского ЦСКА, за который отыграл четыре года. 28-летний защитник является олимпийским чемпионом по хоккею.

"Флорида" в итоге проиграла предсезонный матч со счётом 2:3. Старт регулярного чемпионата НХЛ состоится 4 октября, первый матч команда Киселевича проведёт снова против "Тампы Бэй", но сам защитник не сможет выйти на лёд. 


Фото:    vk.com
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