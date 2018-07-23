С такой девушкой не страшно выходить в открытое море: тольяттинская яхтсменка завоевала бронзу юниорского чемпионата мира

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В классе "29er" Россию представлял экипаж Зоя Новикова из Санкт-Петербурга и представительница Самарской области (СШОР № 6, яхт-клуб "Дружба", Тольятти, тренер - А.Лаздин ) Диана Сабирова (на фото справа). Российский дуэт завоевал бронзу. Серебро у спортсменок США, золото - у Норвегии.Отметим, что на юниорском чемпионате 2017 года Диана Сабирова вместе с Зоей Новиковой выиграли серебро.В классе "Накра 15" выступал еще один представитель Самарской области - Дмитрий Лаздинй, который в экипаже с Софьей Киселевой стал 18-ым передает пресс-служба минспорта СО.