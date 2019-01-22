Рядовой спортроты ЦСКА/Самара Виталий Кабалоев – победитель чемпионата России по греко-римской борьбе
22 января 2019 19:57
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В весовой категории до 55 кг рядовой спортивной роты самарского филиала ЦСКА Виталий Кабалоев в финале одолел Виктора Ведерникова (Новосибирская область) со счетом 5:1 и поднялся на высшую ступень пьедестала почета. Победа на турнире в Калининграде принесла армейскому атлету звание двукратного чемпиона России.
Победителями чемпионата России по греко-римской борьбе стали спортсмены, которые более подготовленными подошли к турниру и отдали больше сил для достижения успеха, заявил РИА Новости главный тренер национальной команды Гоги Когуашвили.
"Виталий Кабалоев оказался немного лучше готов и выиграл чемпионат России, - сказал по телефону Когуашвили. - Хотя Виктор Ведерников (55) показал хорошую борьбу и не случайно прошел в финал. Оба спортсмена здорово боролись, но в решающей схватке сильнее оказался Кабалоев. Отмечу, что побед на чемпионате страны добились те спортсмены, кто больше всех этого хотел и был лучше готов к турниру", передает пресс-служба ЦСКА/Самара.
Фото: пресс-служба ЦСКА/Самара
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